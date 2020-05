De heftige lijdensweg van acteur Peter Rouffaer (70) door het coronavirus

„Het zal waarschijnlijk een jaar duren voordat ik weer de oude ben”, vertelt de 70-jarige acteur. Ⓒ Screenshot VTM Nieuws

Eind maart raakte de 70-jarige acteur Peter Rouffaer besmet met het coronavirus. Wat begon met milde symptomen als hoest en lichte koorts, eindigde in een ware nachtmerrie op de intensive care. Het longvirus werd hem bijna fataal. „Ik heb op een gegeven moment gevraagd en gesmeekt: ’Jongens, ik stop ermee. Ik kan niet meer. Breng me maar in coma.’”