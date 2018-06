’Barbie nu niet geschikt om voor kinderen te zorgen’

Ⓒ Instagram

Voormalig reality-koppel SAMANTHA DE JONG en MICHAEL VAN DER PLAS zitten volgende week aan de jeugdbeschermingstafel. Daar wordt samen met betrokken professionals besproken of een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming noodzakelijk is. Vlak voor de belangrijke bijeenkomst zijn de gemoederen rondom de twee realitysterren na een relatief rustige periode weer hoog opgelaaid! De blonde Oh Oh Cherso-ster haalde op sociale media flink uit naar de vader van haar kinderen en gaf hem onder meer de schuld van haar zelfmoordpoging, vijf maanden geleden.