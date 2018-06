Ⓒ Nick van Ormondt

Goed nieuws voor fans van de Dolly Dots. De meidengroep die in de jaren tachtig hit na hit scoorde, is terug in afgeslankte vorm. ESTHER OOSTERBEEK en ANITA HEILKER presenteren zich vandaag op deze pagina onder de nieuwe naam ’Just A Little Bit More’: EEN NIEUW DUO!