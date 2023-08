Madonna komt ’komende dagen’ met nieuw tourschema

„Nogmaals bedankt voor jullie ongelooflijke steun en geduld in de afgelopen weken! Ik ben blij te kunnen melden dat het aangepaste tourschema de komende dagen wordt gedeeld! Tot binnenkort voor een welverdiend feest!!”, meldt de zangeres.

De zangeres lag een aantal dagen op de intensive care. Door de ziekenhuisopname moest de zangeres het Amerikaanse deel van haar wereldtournee uitstellen. The Celebration Tour start nu in oktober in Europa, voor Noord-Amerika worden nieuwe data gezocht.