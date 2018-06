Don Diablo geeft grote soloshow in AFAS Live

Don Diablo draait in zijn geboortestad de langste set van zijn carrière. Hits als Cutting Shapes, On My Mind en Chemicals komen voorbij, net als zijn remixes van nummers van Ed Sheeran, Coldplay, Rihanna en Madonna. Daarnaast maakt hij ruimte vrij voor nieuwe muziek.

„Future XL wordt de grootste soloshow die ik mijn carrière heb gedaan”, zegt Don Diablo. „Tijdens een extra lange set komen al mijn grootste hits van de laatste jaren voorbij en veel nieuwe muziek die mijn persoonlijke visie op de toekomst weerspiegelt. Ik kijk uit naar een memorabele nacht met al mijn Hexagonians van over de hele wereld. Waar kan ik dat beter doen dan in Amsterdam?”