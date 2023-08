Tony Bennett zong vlak voor zijn dood nog zijn doorbraakhit

„Zelfs een paar dagen daarvoor was hij nog aan het zingen”, herinnert Crow. „We wilden hem omhoog helpen om te gaan bewegen, dus het was makkelijk om hem bij de piano te helpen. Toen zei ik: Tony, waarom kom je niet omhoog zodat je kan zingen? Gewoon als excuus om hem omhoog te krijgen. Dus toen zong hij Because of You. Dat was het laatste liedje dat hij heeft gezongen.”

Because of you komt uit 1951 en betekende de doorbraak van de Amerikaanse zanger. „Het markeerde zijn carrière, muzikaal gesproken”, zegt Crow. „Het was zijn eerste hit en het was letterlijk het laatste nummer dat hij heeft gezongen. De muziek heeft hem nooit verlaten.”

De laatste woorden die Bennett tegen zijn vrouw uitsprak, waren simpelweg dat hij van haar hield. Tegen zijn zoon Danny zei hij wat anders, herinnert hij zich in het interview met Today. „Zijn laatste woorden tegen mij waren ’dankjewel’. Beter had hij het niet kunnen zeggen.”