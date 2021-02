Fans opnieuw bezorgd na filmpje Britney Spears: ’Wat heeft ze gesnoven?’

Spears is te zien in een kort broekje en topje en zegt antwoord te gaan geven op ’veelgestelde vragen’. „Jullie willen graag weten wat mijn doelen voor 2021 zijn. Als eerste zeg ik: meer mediteren. Ten tweede wil ik een kookcursus gaan volgen. Daarnaast wil ik een pilatesles doen en die daadwerkelijk afmaken, en als laatste wil ik graag het ijsjesdieet proberen.”

Fans merkten al gauw op dat Britney de antwoorden van een scherm las, omdat ze steeds naast de camera keek. Daarbij praatte ze in een zeer hoog tempo en liep het geluid niet synchroon met het beeld.

„Mijn God, wat is er toch met die vrouw aan de hand? Wat heeft ze geslikt of gesnoven? Dit is echt niet oké hoor”, aldus een volger. Een ander schrijft: „Met zoveel geld is er toch wel een behoorlijke sociale media manager aan te stellen. Wie deze filmpjes en foto’s online zet, moet direct ontslagen worden. Ik kan me niet voorstellen dat Britney dit zelf doet. Wat is het toch triest om haar zo te zien afglijden.”