Pieter van Vollenhoven geïnspireerd door Elton John

Pieter van Vollenhoven woonde maandagavond het afscheidsconcert van Elton John in de Ziggo Dome in Amsterdam bij. De echtgenoot van prinses Margriet, die samen met zoon Pieter-Christiaan bij het optreden was, vond het een mooie show en raakte erdoor geïnspireerd, laat hij dinsdag weten op Twitter.