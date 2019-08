Oud-manager Michael Jackson hekelt zwartmakerij

„Dit is moreel, ethisch en zelfs juridisch fout”, aldus de Amerikaanse over de film waarin twee mannen zeggen op jonge leeftijd door de zanger te zijn misbruikt. „Michael Jackson was een muzikaal genie. Hij is geen boksbal en verdient beter. Hij wist al dat hij na zijn dood, gebaseerd op de ervaringen tijdens zijn leven, ook een doelwit zou zijn. Maar zo kan het niet langer, genoeg is genoeg.”

Raymone zegt daarnaast dat ze in de acht jaar die ze intensief met Jackson heeft samengewerkt ’nooit ongepast gedrag tegenover kinderen’ heeft gezien. „Mijn team en ikzelf zouden nooit kunnen werken voor hem of een oogje kunnen dichtknijpen als dat wel zo was.”

Erfenis

De Amerikaanse heeft daarnaast geen goed woord over voor de erven van de zanger, die sinds zijn dood in 2009 verantwoordelijk zijn voor zijn nalatenschap. Vooral het feit dat ze de 4000 nummers die Jackson bezat voor honderden miljoenen dollars aan Sony hebben verkocht, vindt ze niet kunnen. „Sinds zijn dood is er helemaal niets gedaan om zijn naam en muzikale erfenis te beschermen”, stelt ze. „Ken je een school, ziekenhuis of organisatie die zijn naam draagt of in zijn naam is gestart?”

Omdat Raymone graag iets wil doen om haar oud-werkgever te eren, is ze de Establishment Michael Jackson Legacy Foundation gestart, zo maakte ze bekend. „Om zijn nalatenschap te beschermen en organisaties te ondersteunen. Met deze foundation hopen we zijn goede naam voort te kunnen zetten.”