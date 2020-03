Frans Bauer liep mee met de helden van de werkvloer. Ⓒ RTL

Als de coronacrisis ons één goed ding heeft gebracht is het wel dat we onze ’alledaagse helden’ meer zijn gaan waarderen. De gewone mensen die zich dag en nacht inzetten voor een ander. Juist deze mensen zet Frans Bauer in het zonnetje in zijn nieuwe programma Frans Bauer: Goed voor elkaar.