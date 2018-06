Roseanne toch weer terug op Twitter

Dinsdag pakte de comédienne sociale media weer op, vooral met retweets van verschillende conservatieve twitteraars over de voorverkiezingen die dinsdag in een aantal staten in de VS werden gehouden. Zelf riep ze volgers op te gaan stemmen, met tweets als: „Stem voor vrijheid van meningsuiting”, „Stem voor mededogen en niet voor vervolging” en „Stem voor individuele rechten en niet voor publieke druk.”

Roseanne deelde daarnaast tweets over de dood van mode-ontwerpster Kate Spade en een post van Kanye West. Ze liet ook een cryptisch bericht achter dat lijkt te gaan over het einde van haar sitcom Roseanne, die vorige week van de buis werd gehaald na een racistische tweet van de actrice. „Ik zal iets terugdoen voor de pijn die ik heb veroorzaakt”, liet de 65-jarige weten.

Een twitteraar reageerde daarop met een meme en de woorden ’volgens mij ben je bipolair’. Roseanne, die vaker heeft gesproken over haar psychische problemen waaronder een bipolaire stoornis, antwoordde daarop: „Jij bent een sadist.”

