Café Hendriks & Genee keert in oktober terug

In de show gaven tv-criticus Angela de Jong en voetbalanalist Johan Derksen uitgebreid hun mening over het programma, waardoor Wilfred en Hélène een soort live functioneringsgesprek kregen. Volgens Johan is er „potentie” maar moet Café Hendriks & Genee los van de gesprekken af van alle „tierelantijntjes.”

Op welke zender de show straks te zien zal zijn, was Wilfred nog niet helemaal duidelijk. „Volgens mij gewoon op Veronica”, zo sluit hij de show af.

Café Hendriks & Genee was de afgelopen zes weken nog geen doorslaand succes, al werd het programma ook nauwelijks gepromoot. De show trok gemiddeld tussen de 100.000 en 200.000 kijkers.