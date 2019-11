Hierom zijn Monica en Lars uit elkaar

„We zijn uit elkaar, Lars en ik. Dit is iets wat al langer speelt”, aldus een emotionele Monica in haar vlog.

„Op een gegeven moment kom je in een soort vibe met z’n tweeën, en het is heel moeilijk om daar weer uit te komen”, vervolgt ze. Hulp van buitenaf om de relatie te redden, mocht niet baten: „Wij hebben een tijdje relatietherapie gehad en die heeft ons best wel geholpen, maar we merkten toch wel dat we al heel snel in oude patronen terugvielen en we elkaar gewoon niet gelukkig maakten.”

Het stel is goed uit elkaar gegaan, mede voor hun dochtertje Zara-Lizzy. Monica zegt hierover: „Hij zal altijd de vader van Zara-Lizzy blijven en voor mij is het daarom echt het belangrijkste om oké te zijn met elkaar.”

Ondanks deze heftige gebeurtenis kijkt Monica met een goed gevoel vooruit. „Ik sta er wel op een bepaalde manier positief in, het voelt wel echt als een nieuw begin en het is al weer bijna 2020 vol nieuwe dingen en vooral positiviteit”, sluit ze haar vlog af.