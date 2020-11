Johnny Depp gaat in hoger beroep in rechtszaak tegen The Sun

Ⓒ ANP/HH

Johnny Depp gaat in hoger beroep in zijn rechtszaak tegen de Britse krant The Sun. Maandag bepaalde de rechter in Londen dat onvoldoende is bewezen dat er in het artikel van de tabloid, waarin de acteur een ’vrouwenmishandelaar’ wordt genoemd, sprake is van smaad. Ook heeft Depp zijn ex-vrouw Amber Heard volgens de rechter wel degelijk mishandeld.