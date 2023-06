Rutger van Barneveld zat wegens depressie in kliniek

„Ik heb dit nog nooit verteld, maar ik heb in een kliniek gezeten”, aldus de artiest die doorbrak dankzij de SBS-show Ik Geloof In Mij. „Ik ben een paar jaar geleden heel erg depressief geweest. Er zijn heel veel mensen die dat meemaken, er heerst een taboe op. Maar ik ben er wel sterker uitgekomen.’

Van Barneveld sprak met presentator Astrid de Jong openhartig over zijn leven sinds die episode. „Ik heb geleerd van kleine dingen te genieten”, zei hij. „Als ik voor mijn verjaardag een euro krijg, dan vind ik dat al mooi.” Hij zegt dat hij in de kliniek „heel ver weg was. Ik dacht: het hoeft van mij niet meer.” Maar inmiddels snapt hij beter wie hij is en waar hij voor staat. „Ik ben er sterker uitgekomen”, beklemtoont hij. „En ik praat nog steeds met een psycholoog. Mijn beste advies is: ga praten. En wil jezelf niet veranderen voor een ander.”

De volkszanger heeft naar eigen zeggen een „hele drukke zomer” voor de boeg. Zijn nieuwste single, Vier Het Leven, kwam eerder deze maand uit.