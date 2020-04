Zondag met Lubach gaat niet langer door vanwege corona

Er komen nog twee afleveringen, daarna neemt het programma een pauze tot het najaar. „Ik weet dat jij al jaren een pleitbezorger bent van satire die elke week zonder uitzondering het land bedient. Maar er zijn een aantal dingen die dat onmogelijk maken”, zei Lubach tegen interviewer Paul Haenen.

Zo stelt de cabaretier dat de televisiebudgetten in Nederland niet toereikend zijn om vijftig weken per jaar een programma als ZML te maken. „Bovendien is de Nederlandse nieuwsmolen niet zodanig dat we het hele jaar door week in, week uit een uitzending kunnen maken. De mensen vinden coronanieuws op een gegeven moment ook niet meer interessant.”

Slopend

Daarnaast is het maken van het satirische programma hard werken, stelt Lubach met klem „We werken met een kleine harde kern die na tien weken dit programma maken redelijk gesloopt is. Dan stort ik in, en krijg ik griep of enge virussen. Ik wil niet zielig doen, ik heb het leukste werk ter wereld. Maar ik hou dat niet veertig weken per jaar vol.”

Zondag met Lubach breekt de afgelopen weken kijkcijferrecords. Het programma trok afgelopen zondag meer dan 2 miljoen kijkers, voor het eerst in de geschiedenis van ZML. Lubach presenteert zijn show de afgelopen drie weken in een studio zonder publiek.

"Als we zouden denken: hoe gaan we nu de wereld weer eens veranderen, dan zouden we de politiek in moeten gaan"

Arjen ’schrikt er nog steeds van’ als zijn programma daadwerkelijk consequenties heeft. Dat meldde hij woensdagmiddag in het programma Troost TV. Zondag met Lubach maakte onlangs een venijnig item over het commerciële bedrijf Rumag. Diverse grote partners trokken hun handen hierna van Rumag af en de CEO Thijs van der Heide zag zich gedwongen op te stappen.

„Ik schrik er soms van als opeens een Tweede-Kamerlid een citaat uit het programma aanhaalt”, stelt Lubach. In het recente coronadebat in het parlement gebruikten meerdere politici de vergelijking over de ’eurobonds’ die Lubach zondag maakte. Hij vergeleek het verzoek van Zuid-Europese landen voor financiële steun in deze coronacrisis met een huis dat in brand staat. Nederland wil „best helpen het huis te blussen, maar dat betekent niet dat we meteen de hele hypotheek over willen nemen.”

De cabaretier beklemtoont dat de redactie nooit onderwerpen zoekt waarmee per se invloed kan worden uitgeoefend. „Als we zouden denken: hoe gaan we nu de wereld weer eens veranderen, dan zouden we de politiek in moeten gaan. We hebben niet de illusie dat de problemen kunnen oplossen. We kaarten iets aan en gooien het over de schutting. Natuurlijk kijken we wel eens over de schutting wat er dan gebeurt, maar we gaan daar niet rondlopen. Het is nooit onze bedoeling dingen in gang te zetten.”

Het belangrijkste motief is het maken van goede grappen. „We proberen de onderwerpen wel zo kloppend en informatief mogelijk te maken. Maar het moet allemaal vooral kloppen binnen de wetten van de komedie.” Het huidige seizoen Zondag met Lubach, dat diverse kijkcijferrecords heeft gebroken, duurt nog twee weken. Het programma keert na de zomer weer terug.