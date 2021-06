Britney Spears emotioneel tijdens hoorzitting: ’Ik word in feite al 13 jaar misbruikt’

De zangeres presenteerde in haar relaas haar kant van het verhaal en vertelde de rechter dat ze zich ’een slaaf’ van haar vader voelt. „Ik ben zo boos dat ik niet kan slapen, ik ben depressief en ik huil elke dag”, zei Spears, die naar eigen zeggen werd gedwongen om de wereld te vertellen dat ze gelukkig was. Dat was echter allemaal een leugen. „Ik wil gewoon mijn leven terug. Het is dertien jaar geleden en het is genoeg. Het slaat allemaal nergens op. Ik ben klaar.”

Controle

„Hij genoot ervan om controle over me te hebben. Niet voor 100, maar voor 1000 procent. Ik word in feite misbruikt en dat al 13 jaar lang. Ik wil nu mijn verhaal doen, zodat iedereen misschien begrip krijgt voor de schade die mij is toegebracht. Toen en nu nog steeds. Ik werd gedwongen met medicijn lithium te gebruiken, dat je gemoedstoestand moet stabiliseren. Daardoor had ik het gevoel de hele dag dronken te zijn. Ik kon niet meer voor mezelf opkomen en was bang om een gesprek aan te gaan met zowel mijn vader als moeder”, aldus Spears.

Sekshandel

Terwijl Spears haar leven tijdens de aangrijpende getuigenis beschreef, vergeleek ze zichzelf met een slachtoffer van sekshandel. „De mensen die mij dit hebben aangedaan, zouden hier niet mee weg mogen komen”, aldus de zangeres, die ook aankondigde haar familie te willen aanklagen.

Spears beschreef ook dat ze eigenlijk wil trouwen en nog een kind wil, maar dat ze een spiraaltje heeft. „Ik wil dat het eruit gaat, maar ze willen me niet naar de dokter brengen om het te laten verwijderen.”

„Ik werk al vanaf mijn 17e. Ik geloof echt dat dit curatorschap verkeerd is”, aldus Spears, die sinds 2008 vanwege een mentale inzinking onder toezicht van haar vader staat. „Ik kan nu geen volledig leven leiden. Ik wil dat het stopt, zonder dat het opnieuw geëvalueerd wordt.”

Audio uitgezet

Op een gegeven moment was de rechtszaak niet meer via audio te volgen. De rechtbank zou alle audio afgesloten hebben, nadat bleek dat er opnames gemaakt werden. Ook zouden de vele livetweets hebben bijgedragen aan de beslissing om het geluid uit te zetten. Voordat de audio werd uitgezet, deed Spears nog een aantal opmerkelijke uitspraken. Zo vertelde ze de rechter via Zoom onder meer dat ze het afgelopen jaar veel heeft geleerd over voor jezelf zorgen. Vanwege het coronavirus zat vrijwel iedereen maandenlang thuis en die tijd heeft de zangeres kennelijk bepaalde inzichten gegeven.

„Ik weet dat ik bang ben voor mensen en eigenlijk niemand vertrouw. Voor mij is het onbegrijpelijk dat ik therapie moet volgen op een plek waar fotografen makkelijk toegang tot kunnen krijgen, dat is heel pijnlijk. Ze maakten foto’s van me toen ik daar afgelopen dinsdag huilend vertrok. Waarom kan die therapeut niet gewoon bij mij thuis langskomen, zodat ik privacy heb en kan praten zonder dat ik bang hoef te zijn dat er een leger aan paparazzi buiten op me staat te wachten?”, aldus Spears.

Ook was de zangeres niet bepaald blij met haar zorgmanager Jodi Montgomery, die sinds een aantal maanden bepaalt wat ze wel en niet mag doen op privégebied. Spears zei dat Montgomery ’heftig’ is.