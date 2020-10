Ernst Daniël Smid werkt aan autobiografie

Smid is bekend als presentator en zanger. Hij trad op in Carnegie Hall in New York, zong de hoofdrol in bijvoorbeeld Les Misérables en Sweeney Todd en presenteerde zowel voor radio als televisie. Daarnaast was hij afgelopen weken te zien als mysterieuze yeti in het populaire tv-programma The Masked Singer.

In het boek zal de zanger ingaan op zijn carrière en de mensen die daarin het belangrijkst voor hem zijn geweest. Daarnaast zal hij openhartig vertellen over de ziekte van Parkinson waar hij aan lijdt en wat de gevolgen van die ziekte voor zijn leven zijn geweest.