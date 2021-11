George Clooney dacht nooit een familieman te worden

„Ik wilde helemaal niet trouwen. Ik wilde geen kinderen. Totdat er ineens een belachelijk geweldige vrouw mijn leven binnenwandelde op wie ik stapelverliefd werd. Toen we ongeveer een jaar getrouwd waren gingen we eten bij vrienden, waar ook een vrij irritant kind rondliep. Ik moest gewoon even naar buiten om geen nare dingen te zeggen. En toen Amal en ik buiten stonden hadden we het ineens toch over kinderen en besloten we er samen voor te gaan, hahaha!”, aldus George.

Tweeling

Hij vervolgt: „Ik had geen idee dat we een tweeling zouden krijgen. Ineens is er zo’n moment dat een arts een echo erbij pakt en zegt: „Gefeliciteerd, het wordt een jongen.” Op dat moment was ik compleet in de wolken en heel tevreden. En snel daarna zei de arts dat er ook nog een meisje in aantocht was...nou toen kon je mij opvegen. Ik wist even niet meer waar ik het moest zoeken, omdat ik nooit gedacht had vader te worden, laat staan van een tweeling.”

De kinderen van George en Amal, genaamd Ella en Alexander, zijn inmiddels 4 jaar oud. „Ik ben zo blij dat ze elkaar hebben, zeker toen we zo lang thuis zaten tijdens de quarantaine. Hoewel dat geen leuke periode was, was het hartverwarmend om hen samen te zien spelen en opgroeien.”