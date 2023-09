Debbie neemt deelneemster B&B vol liefde aan in zaak

Op Instagram maakt de 21-jarige Suus bekend dat ze vanaf heden werkzaam is in Can Portell, de B&B die Debbie runt in het Spaanse San Andreu del Terri.

Suus deed mee aan B&B vol liefde om het hart van Bram in Zweden te veroveren. De eerste dagen viel ze op dankzij haar taalgebruik waar meer Engels dan Nederlands tussen leek te zitten. Na een geslaagd verblijf bleek er uiteindelijk tussen haar en Bram niet meer in te zitten dan een goede vriendschap.

Kok

Maar Suus gaat nu een nieuw avontuur aan als werknemer van Debbie. Tijdens haar verblijf in de primitieve B&B van Bram liet ze met haar werk in de moestuin al zien van vele markten thuis te zijn, maar van huis uit heeft ze werkervaring als kok. Grote kans dus dat ze in de keuken van Can Portell haar kunsten mag vertonen.

Debbie en haar nieuwe liefde Paul hebben Suus met open armen ontvangen.