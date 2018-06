’Dennis Rodman aanwezig bij topoverleg Kim-Trump’

Rodman en Kim ontwikkelden in de afgelopen jaren een merkwaardige ’vriendschap’. De oud-sporter, die eveneens op goede voet staat met Trump, kwam al vijf keer over naar Noord-Korea om Kim te bezoeken. In april zei hij nog tegen TMZ dat hij Kim vorig jaar een boek over Trump cadeau had gedaan.

„Ik denk niet dat Kim wist wie Trump was, tot hij dat boek begon te lezen en hem begon te begrijpen. Trump en Kim zijn vrijwel hetzelfde”, aldus Rodman, die destijds niet alle credits op zich wilde nemen voor de toenadering tussen Kim en Trump.

Trump en Kim ontmoeten elkaar op 12 juni in een luxe hotel op het eiland Sentosa in het zuidelijk puntje van Singapore. Het Witte Huis maakte de plek van de historische ontmoeting dinsdag bekend.