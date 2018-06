Assistente Katy Perry reanimeert hond

„Tamra is een held”, schreef de zangeres bij een foto van de assistente en Nugget. In een video legt Tamra uit wat er precies is gebeurd. „Nugget sprong van het bed en viel, en was toen bewusteloos. Ik heb haar gereanimeerd. Ik heb op haar borstje geduwd en in haar mond geblazen tot ze weer tot leven kwam.”

Volgens Katy was Nugget drie minuten buiten westen. Het beestje brak bij de val ook een poot, die in roze gips is gestoken.

Het is niet precies duidelijk wanneer het incident plaatsvond.