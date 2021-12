Maggie Gyllenhaal twijfelde over rol voor echtgenoot in ’The lost daughter’

Premium Film

’Spider-Man: No way home’ vernuftig web vol intriges

Lang was de release van een volgende Spider-Man onzeker. In 2019 ontstond in Hollywood ruzie over de toekomst van de webschietende buurtregisseur. Sony (dat de filmrechten van Spider-Man bezit) en Disney (dat de spinnenman soms leent voor zijn superheldenuniversum) botsten fors over – uiteraard – ge...