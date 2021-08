Halle Berry aangeklaagd door UFC-vechter

Zingano zegt in de aanklacht, die in handen is van TMZ, dat ze in de zomer van 2019 met Berry in gesprek ging over een rol in de film Bruised. De regisseur zou haar daarop hebben gevraagd haar agenda vrij te houden. Niet veel later belde UFC, de grootste Mixed Martial Arts-organisatie ter wereld, haar met een aanbod voor een gevecht. Ze overlegde met Berry, die haar adviseerde om het aanbod af te slaan, omdat het problemen zou geven voor de verzekering van de film.

De atlete zegt dat ze lang heeft getwijfeld of ze voor de film of het gevecht moest kiezen. Uiteindelijk ging ze voor de filmklus, wat haar haar contract met UFC kostte. Vervolgens liet Berry haar weten dat ze geen interesse meer in haar had, omdat ze alleen met UFC-vechters wilde werken voor de film.

Zingano zegt dat ze daarna nooit meer iets van Berry heeft gehoord. Ze eist een schadevergoeding.