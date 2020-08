Victoria organiseert vrijgezellenfeest voor beste vriendin

Nu de 42-jarige styliste na zeven jaar gaat trouwen met Cedric Notz, vond Victoria dat wel een feestje waard, zo meldt Svensk Damtidning. Nadat Brodin haar werk had gedaan als interieur-adviseuse in het ochtendprogramma van TV4, vond ze een briefje waarin verteld werd dat ze wat kleding bij elkaar moest pakken en in een auto moest stappen die voor haar klaar stond.

Dat werd de opmaat voor het feest dat Victoria had bedacht. Brodin werd in een luxe hotel verwend en na een boottocht langs de eilanden voor de kust van Stockholm was het tijd voor een groots diner. Zondag ging het feest nog even door. Toen werd er een grote lunch georganiseerd waarbij de partners en kinderen van de vriendinnengroep aanwezig waren.

Victoria en Brodin zijn sinds hun jeugdjaren al zeer goede vriendinnen van elkaar.