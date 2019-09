Nicky Romero werkt mee aan Avicii-tribuut in Stockholm

Naast de dj’s komen er negentien zangers die meewerkten aan hits van Avicii, onder wie Aloe Blacc, Adam Lambert, Alex Ebert, Rita Ora en Joe Janiak. Ze treden in de Friends Arena in Stockholm op met een dertigkoppige band.

Avicii, die eigenlijk Tim Bergling heette, maakte vorig jaar op 28-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. De opbrengst van het benefietconcert gaat naar de Tim Bergling Foundation, de stichting die zijn ouders oprichtten voor jongeren die kampen met psychische problemen en suïcidale gedachten. De kaartverkoop begint donderdag 5 september.

Liveband

„Tim had plannen om zijn muziek samen met een grote liveband uit te voeren. Nu realiseren wij zijn droom en geven we zijn fans de kans om zijn muziek op deze unieke manier te ervaren”, zegt zijn vader Klas Bergling. Tijdens het concert worden veel nummers voor het eerst live opgevoerd.

Niet eerder kwamen zoveel artiesten samen om Avicii te eren met de muziek die ze samen maakten. Bergling: „We zijn dankbaar dat zijn vrienden, producers, artiesten en collega’s naar Stockholm komen om te helpen. Ze hebben allemaal een oprechte interesse en verlangen getoond om zich in te zetten voor het doel van de Tim Berling Foundation. We kijken erg uit naar deze avond.”

Nicky Romero en Avicii brachten eind 2012 samen I Could Be The One uit. Het nummer werd een hit in Europa en behaalde de nummer één-positie in Engeland. Voor beide dj’s was het de eerst keer dat ze bovenaan de Britse hitlijst stonden.