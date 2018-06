’Kate Spade was zwaar depressief’

Volgens de Amerikaanse entertainmentsite leefden Kate en haar man Andy Spade al een tijdje apart van elkaar. Insiders rondom het stel, dat in 1994 trouwde, claimen dat Andy wilde scheiden, maar dat Kate niet akkoord ging met een scheiding.

In het afscheidsbriefje dat ze heeft achtergelaten in haar appartement, waar ze dinsdag dood werd aangetroffen, schreef ze aan haar dertienjarige dochter Frances Beatrix: „Bea, ik heb altijd van je gehouden. Dit is niet jouw schuld. Vraag papa!” Hoewel het onduidelijk is wat Kate precies bedoelde met ’vraag papa!’, wordt er gesuggereerd dat Andy precies zou weten waarom zij een einde aan haar leven heeft gemaakt.

Denk je aan aan zelfmoord? Neem contact op met 113. Crisislijn 24/7 open of doe de zelfhulpcursus (www.113.nl). Anoniem en vertrouwelijk.

