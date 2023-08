Bella Hadid deelt gezondheidsupdate na jarenlang kwakkelen

Leven in een conditie die mettertijd slechter werd, terwijl ze tegelijkertijd haarzelf, haar familie en de mensen die haar steunden trots wilde maken, heeft naar eigen zeggen z’n tol geëist. „Om zo verdrietig en ziek te zijn terwijl ik alle zegeningen, privileges, kansen en liefde om me heen had was misschien wel het meest verwarrende ooit”, schrijft Hadid, die onder meer 100 dagen kampte met de ziekte van Lyme en 15 jaar met een „onzichtbare ziekte.”

De Amerikaanse deelt een aantal foto’s van medische documenten en beelden van haar onder behandeling. „Ik heb geprobeerd om de meest positieve foto’s uit te kiezen, want hoe pijnlijk deze ervaring ook was, de uitkomst is de meest positieve ervaring in mijn leven”, schrijft Hadid daarover. Zo heeft ze er „nieuwe vrienden, een nieuwe kijk op het leven en een nieuw brein” aan overgehouden.

Het model wil haar volgers verder laten weten dat het nu goed met haar gaat en dat ze niets zou willen veranderen aan de situatie of het verleden. „Dit heeft me gemaakt tot wie ik vandaag de dag ben.”