De meester van het ruige landschap Alkmaar eert vergeten schilder: Allart van Everdingen

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Allart van Everdingen wordt dankzij dit soort schilderijen ’de meester van het ruige landschap’ genoemd. Ⓒ Foto Stedelijk Museum Alkmaar

Het is precies 400 jaar dat ’de vergeten schilder’ Allart van Everdingen in Alkmaar werd geboren. Anders dan zijn veel bekendere oudere broer Cesar maakte hij geen grote historiestukken en portretten in classicistische stijl, maar koos hij voor opvallend specialisme: hij werd de meester van de ruige Scandinavische landschappen. Ruisende watervallen, grillige rotsen en hoog oprijzende sparren, geen wonder dat hij in de 19de eeuw extreem populair was onder Duitse romantici zoals Johann Wolfgang von Goethe en Johan Christian Dahl.