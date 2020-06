Typhoon eerste gast in nieuwe Zomergasten

„Wat geweldig dat ik in een mooie en lange traditie van Zomergasten nu een avond televisie mag vullen met mijn inspiratie, hartenzaken en liefde”, laat Typhoon, weten. „Ik hoop op een avond als een reis. En zoals James Baldwin, die zeker gaat langskomen, zegt: van een reis weet je nooit precies waar die gaat uitkomen. Ik hoop op een avond die raakt, inspireert en ook activeert.”

Typhoon brak in 2014 door met het album Lobi da Basi, dat een platina status behaalde. Toch was het niet alleen maar rozengeur en maneschijn voor Glenn, want na 2015 kampte hij - mede door een overvolle agenda - anderhalf jaar lang met een zware burn-out. Dit voorjaar maakte hij zijn comeback met twee nieuwe singles, Ogen dicht en Alles is gezegend.