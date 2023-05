Whoopi Goldberg haalt uit naar American Idol: ’Het begin van de ondergang van onze samenleving’

„Ik heb altijd al gedacht dat het begin van de ondergang van onze samenleving begon bij... Hoe heet die show ook alweer?”, zei Goldberg die geholpen moest worden met de naam van de populaire talentenjacht. „Toen we mensen eenmaal de mogelijkheid gaven om andere mensen te beoordelen, denk ik dat dat voor zoveel opschudding heeft gezorgd dat dat helemaal uit de hand is gelopen”, zei de actrice, die onder meer bekend is van films als Sister Act en Ghost.

„Ze nodigden het publiek uit om te beslissen wie die persoon was”, zei de actrice over de makers van de talentenjacht. „En ik heb het gevoel dat sinds we dat eenmaal deden, we ons in een cyclus zijn beland waaruit we nog steeds niet zijn ontsnapt.”