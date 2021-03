Matthew McConaughey overweegt gouverneurschap Texas

„Ik denk momenteel veel na over wat mijn rol als leider kan zijn. Omdat ik geloof dat er heel wat te leren en delen valt, dus wat zou ik daar dan aan bijdragen? In welke categorie val ik in de volgende fase van mijn leven? Dat soort vragen stel ik mezelf”, aldus Matthew, die geboren en getogen is in de zuidelijke Amerikaanse staat.

McConaughey is al vaker gevraagd of hij niet de Texaanse politiek in wilde, maar tot nu toe hield hij zich afzijdig. „Ik weet niet of dat aan mij is om te beslissen. Uiteindelijk moeten de mensen stemmen. Maar ik ben zeker meer geïnteresseerd dan voorheen.”