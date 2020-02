Sex and the City-actrice Lynn Cohen (86) overleden

De doodsoorzaak van de actrice is onbekend, meldt BuzzFeed News.

Cohen begon haar acteercarrière in 1983 met een rol in de film Without a Trace. Hierna heeft de actrice nog meerdere rollen gespeeld in films en televisieseries als Destructing Harry (1997), Law & Order (1993-2006), Munich (2005) en Eagle Eye (2008).

Ook was Cohen actief in het theater. In 1989 maakte ze haar debuut op Broadway met het toneelstuk Orpheus Descending.