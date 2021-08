Roddelpraat spant kort geding aan tegen Televizier

De serie werd eerder door de organisatie uit de selectie gehaald, omdat het groepen in de samenleving zou beledigen. Roos en Schouten sommeerden de Televizier-organisatie daarop het programma voor vrijdagavond 18.00 uur weer op te nemen in de selectie, maar zonder succes dus.

„We staan niet, zoals gevraagd, om 18 uur weer op een verkiesbare plek. Er volgt dus nu een kort geding. Daarin eisen we dat we weer op de lijst komen en dat het stemmen voor de onlineserie over moet worden gedaan”, valt er te lezen op de website van Roddelpraat.

Principekwestie

In een extra reactie laat Schouten aan het ANP weten dat noch hij noch de advocaat die het programma had ingeschakeld is benaderd door Televizier over de beslissing om Roddelpraat niet meer te laten terugkeren in de nominatielijst.

„Het is niet zomaar een prijs, het is dé prijs van Nederland. Maar de waarde van de prijs is bijzonder erg afgenomen”, stelt Schouten. De programmamaker vindt daarnaast dat het stemproces op deze manier en vanwege de verwachte bureaucratie van de aangespannen zaak negatief wordt beïnvloed. Hij meent dat Roddelpraat – mocht het überhaupt nog terugkeren op de lijst – nu ’al op zo’n grote achterstand staat’, dat winnen bijna niet meer mogelijk zal zijn. „Nu spelen alleen nog principe en eerlijkheid een rol.”

Televizier was vrijdagmiddag niet voor commentaar bereikbaar.