Opera over laatste dagen Kurt Cobain in de maak

De opera, Last Days, is gebaseerd op de gelijknamige film van Gus Van Sant uit 2005. Beiden gaan over de muzikant Blake, gebaseerd op Cobain.

Componist Oliver Leith is verantwoordelijk voor de muziek van de productie. Of er ook nummers van Nirvana voorbij komen, is nog niet bekend. In de film Last Days wordt de muziek van de Amerikaanse grungeband niet gebruikt.

Cobain maakte in 1994 op 27-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. De zanger worstelde al jaren met mentale problemen en verslavingen.