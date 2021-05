’Ferry’ voelt bondscoach Frank de Boer aan de tand

De teaser was zondagavond voor het eerst te zien bij Humberto. Daar vertelde Frank dat hij het acteren best moeilijk vond. „Ik heb het wel een paar keer over moeten doen”, onthulde hij.

Frank had de teasers met Blind en Lang gezien en besloot mee te doen toen hij gevraagd werd. „Ik vind Frank Lammers een fantastisch persoon”, legde hij uit. Het hielp ook wel dat de acteur een goede vriend is van oud-voetballer en trainer Philip Cocu. Die is een van de beste vrienden van de bondscoach. Maar Frank deed vooral mee omdat hij de serie Undercover, waarin Lammers te zien is als crimineel Ferry Bouwman, ’fantastisch’ vindt.

In het filmpje probeert Ferry achter de namen te komen van de voetballers die de bondscoach geselecteerd heeft voor het EK voetbal. Frank wil dat niet zeggen waarop hij in een afgrond belandt. Als hij dan ook niet wil vertellen hoeveel PSV’ers er in de selectie zitten, wordt Ferry nog bozer. Hij wil Frank doodschieten, maar zijn pistool weigert. Waarop Frank droogjes opmerkt dat hij veel geluk heeft.

Netflix heeft de film Ferry vrijdag uitgebracht

.