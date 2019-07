Boris van der Ham heeft rol in Smeris 5

Het is zijn eerste rol in een grote televisieserie in ruim vijftien jaar; in 2002 speelde hij mee in het drieluik De Enclave van Willem van de Sande Bakhuyzen. In het theater was Van der Ham, die eind jaren negentig afstudeerde aan de Toneelacademie Maastricht, recent onder meer te zien in de musical Ciske de Rat.

De opnames van Smeris vinden momenteel plaats. In het laatste seizoen krijgen de Tilburgse rechercheurs Theo en Willem (Dennis van de Ven en Jeroen van Koningsbrugge) te maken met een grote kunstroof in een Tilburgs museum. Om de zaak op te lossen reizen de twee rechercheurs af naar Bonaire.

Van der Ham speelt de rol van Jongsma, een man die iets met de kunstroof te maken heeft. Smeris 5 is in januari 2020 op televisie te zien.