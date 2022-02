Italiaanse Eurovisie Songfestivalinzending breekt record op Spotify

Brividi werd woensdag, op de dag van uitkomst, bijna 3,4 miljoen keer beluisterd in Italië, wat een dagrecord is in het Zuid-Europese land. Ook in de dagen daarna werd het nummer miljoenen keren aangeklikt. In andere landen zoals Spanje, Duitsland en België wordt het nummer ook al volop beluisterd. In Zwitserland en Litouwen staat het nummer zelfs op nummer 1 in de Spotify-lijst. Niet eerder wist een Eurovisie Songfestivalinzending al voor het liedjesfestijn zo’n impact te maken buiten het land van herkomst.

Het Eurovisie Songfestival vindt in mei plaats in de Italiaanse stad Turijn. De bookmakers denken dat Italië wel eens in eigen land kan winnen. Ondanks dat een groot deel van het deelnemersveld nog niet eens bekend is, wordt de kans dat Mahmood en BLANCO winnen nu op 18 procent geschat.

Mahmood en BLANCO wonnen zaterdag de finale van het muziekfestival van Sanremo. De winnaar wordt altijd gevraagd om namens Italië naar het songfestival te gaan, een uitnodiging die de zangers graag accepteerden.