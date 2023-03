Gwyneth Paltrow wint rechtszaak skiongeluk

De rechter zal later beslissen over de juridische kosten, waarvan Paltrow vindt dat Sanderson ervoor moet opdraaien. Volgens de advocaten van Paltrow was er bewijs dat Sanderson tegen haar was aangeskied en had hij verschillende medische klachten al voor het ongeluk.

Advocaten van Sanderson hadden bijna 3,3 miljoen dollar (ruim 3 miljoen euro) geëist. Sanderson beweerde dat de botsing op een skipiste in Utah in 2016 hem vier gebroken ribben en blijvende psychische schade hadden opgeleverd.

Hij startte zijn rechtszaak tegen de Shakespeare in Love-actrice in 2019. Paltrow diende op haar beurt een tegenvordering in van een symbolische 1 dollar (92 eurocent) plus de vergoeding van de juridische kosten.