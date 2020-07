’Ava’: Kille huurling met een familiecomplex

Antwoorden krijgt ze nooit, maar haar organisatie kan de persoonlijke betrokkenheid niet langer door de vingers zien.

In Ava moet de huurlinge vrezen voor haar leven. Nadat ze in Saoedi-Arabië blijkt te zijn opgezadeld met verkeerde informatie, is ze ervan overtuigd dat iemand haar dood wil hebben.

Intussen probeert ze haar privéleven op de rails te krijgen. Haar moeder (Geena Davis), die ze al jaren niet meer heeft gezien, herstelt net van een hartaanval en lijkt weinig behoefte te hebben aan haar weggelopen dochter. Dat Ava kampt met een drankverslaving en een stukgelopen relatie, maakt haar leven ook niet bepaald makkelijk.

Tussen de rommelig gedraaide vechtscènes door, die soms Kill Bill lijken te willen kopiëren, zorgt vooral het onderliggende gezinsdrama voor een mooie menselijke kant aan deze thriller. Jessica Chastain is daarbij uitstekend op haar plek als gekwelde vrouw die zich naar een kille mannenwereld heeft laten sleuren. Vergelijkbaar met haar even ferme als kwetsbare rollen in Zero dark thirty en Molly’s game.

Qua spanning en actie schiet de regie van Tate Taylor (The girl on the train) helaas vaak tekort. Maar de chemie tussen de acteurs, met een warme John Malkovich als opdrachtgever en vaderfiguur, maakt veel goed.

✭✭✭