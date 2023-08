’Korstondige romance Bill Murray (72) en Kelis (44) alweer voorbij’

Volgens The Sun zou Kelis de relatie hebben verbroken. Maar het tweetal is niet met ruzie uit elkaar gegaan. „Ze mogen elkaar nog steeds graag”, stelt een bron.

De relatie kwam aan het licht nadat Murray meerdere malen bij concerten van Kelis, onder meer bekend van de hit Milkshake, aanwezig was. De zangeres was twee keer getrouwd: eerst met hiphopartiest Nas, met wie zij een zoon heeft. In 2015 trouwde zij met SNL-ster Mike Mora, die in 2022 overleed aan de gevolgen van kanker. Zij kregen twee kinderen, zoon Sheperd en dochter Galilee.