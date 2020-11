Fans willen superheld Daredevil terugzien

Netflix had een tijdlang vijf Marvel series in het aanbod: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist en The Punisher. Deze helden kwamen samen in nóg een superhelden show: The Defenders. Tussen oktober 2018 en februari 2019 werden alle series gecanceld door Netflix, vermoedelijk omdat Marvel-eigenaar Disney werkte aan een eigen streamingplatform, Disney+.

Marvel moest na het stopzetten van de Netflix-series twee jaar wachten tot het zelf weer iets mocht maken met de superhelden uit de shows. Omdat Netflix op 29 november 2018 de stekker uit Daredevil trok, willen fans dat Marvel nu snel aan de slag gaat met de terugkeer van de superheld. Met de hashtag #SaveDaredevil probeerden ze daar zondag aandacht voor te vragen. Ook lieten ze weten acteur Charlie Cox graag weer terug te zien als het alter ego van Matt Murdock. Cox en Marvel hebben nog niet gereageerd op de actie.