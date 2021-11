Zoon voor Dawson’s Creek-acteur James Van Der Beek

„Nadat we twee keer een late miskraam (beide na 17 weken) hebben meegemaakt, hebben we deze stil gehouden. Eerlijk gezegd was ik doodsbang toen we erachter kwamen”, vertelt de acteur bij een video waarin een van zijn oudere kinderen de baby vasthoudt. Hij legt uit dat Kimberly tijdens de zwangerschap een kleine ingreep heeft ondergaan en thuis op hun ranch in Texas is bevallen.

Het echtpaar was al ouders van Olivia (11), Joshua (9), Annabel (7), Emilia (5) en Gwendolyn (3). Hun pasgeboren zoon kreeg de naam Jeremiah, en wordt door de familie liefkozend Remi genoemd. „Elk kind brengt zijn of haar eigen energie, zijn of haar eigen lessen”, aldus Van Der Beek. „Degenen die we verloren hebben hebben ons de ander stukjes van een puzzel geschonken, waardoor we nu nog dankbaarder zijn dat we van deze lieve kleine mogen genieten.”