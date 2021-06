Jennifer Aniston: ’Brad en ik zijn vrienden, niks meer en niks minder’

Brad en Jennifer deden in september 2020 allebei mee aan een live ’table reading’ van de film Fast Times at Ridgemont High uit 1982. Het Zoom-gesprek was opgezet door Sean Penn, om geld in te zamelen voor een goed doel. Zowel Jennifer als Brad stemden gelijk in om hun medewerking te verlenen, ook al betekende dat dat ze elkaars geliefden moesten spelen, hetzij via Zoom.

„Ja, ik begreep dat er mensen waren die dat gek vonden, omdat we getrouwd zijn geweest. Maar zo hebben wij dat helemaal niet ervaren. Brad en ik zijn helemaal oké, we zijn vrienden, we zijn maatjes, we zijn goed. Niks meer en niks minder. Er is absoluut geen sprake van moeilijke toestanden tussen ons”, aldus Jennifer.

Op zoek naar een nieuwe echtgenoot is Jennifer niet, die van 2015 toto 2017 getrouwd was met haar tweede echtgenoot Justin Theroux. „Nee, daar ben ik niet op uit. Ik zou het wel fijn vinden om een goede partner te vinden en daarmee een fijn leven te leiden. Maar daarvoor hoef je niet per se richting het altaar te lopen.”