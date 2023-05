Jim Bakkum komt na bijna tien jaar met nieuwe plaat

Bakkum wilde het nieuws aanvankelijk nog niet delen, maar besloot het toch te doen. „Het zonnetje schijnt en ik heb er nu zin in.”

De zanger wilde graag een vrolijk nummer uitbrengen. „Ik had zin in up, happy en oldskool r&b-vibes, waar ik zo’n fan van ben. Hebben we daar niet allemaal zin in?!”

Wanneer het lied precies verschijnt, maakt Bakkum later bekend. In 2014 bracht de zanger voor het laatst singles uit: Schouder en Klein.