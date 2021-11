Lisa Lois moeder geworden van een meisje

„We zijn smoorverliefd op je”, schrijft Lisa Lois, de artiestennaam van Lisa Hordijk, op Instagram bij een foto van het pasgeboren kindje.

De 34-jarige zangeres, die in 2009 de finale van de talentenjacht X Factor won, maakte in mei bekend dat ze in verwachting was. Een maand later maakte ze bekend dat er een meisje op komst was.