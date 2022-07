Johnny Depp treft schikking in mishandelingszaak

The Hollywood Reporter meldt dat er gerechtelijke documenten zijn ingediend waaruit blijkt dat er een schikking is getroffen. De zaak zal worden geseponeerd als Depp zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Wat die voorwaarden inhouden is niet openbaar gemaakt. De zaak wordt heropend als Depp niet op tijd aan de voorwaarden voldoet.

Depp zou zich tijdens opnames in april 2017 hebben misdragen op de set, nadat hij ’al de hele dag had gedronken’. Toen Brooks daar wat van zei, zou Depp hem twee keer in zijn ribben hebben gestompt. In de aanklacht stelde Brooks dat Depp hem had geslagen ’met het doel de eiser te laten lijden onder de vernedering’. Ook claimde hij dat Depp met zijn woede-uitbarstingen een ’vijandige, intimiderende en onveilige werkomgeving’ creëerde. Brooks zou uiteindelijk zijn ontslagen toen hij weigerde een verklaring te ondertekenen waarin hij moest beloven geen rechtszaak aan te spannen naar aanleiding van het vermeende geweldsincident.

Depp claimt echter dat zijn acties pure zelfverdediging waren en dat Brooks anderen provoceerde. Hij kreeg bijval van Emma Danoff, verantwoordelijk voor het script van City of Lies. Ze stelde bewijs te hebben dat het door Brooks genoemde incident nooit heeft plaatsgevonden. Volgens haar heeft Depp Brooks wel geconfronteerd met zijn gedrag, maar pas nadat hij zich racistisch had geuit jegens een dakloze vrouw.