Meghans comeback in Los Angeles: terug van weggeweest

Van actrice in Los Angeles, naar lid van de Britse koninklijke familie en weer terug. Na twee onstuimige jaren als lid van de royals in Engeland, en een korte tussenstop in Canada, is Meghan Markle samen met haar man prins Harry en zoontje Archie terug in ’haar’ land Amerika. Met een heuse comeback van haar oude leventje hoopt de hertogin van Sussex de Britse nachtmerrie van de afgelopen jaren zo snel mogelijk te vergeten.