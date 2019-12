Yentl en De Boer bijna gelijktijdig bevallen

Yentl Schieman en Christine de Boer Ⓒ Hollandse Hoogte

Cabaretiers Yentl Schieman en Christine de Boer hebben bijna gelijktijdig een kindje gekregen. Het duo was al tegelijk zwanger en of dat nog niet bijzonder genoeg was, kwamen beide kindjes met slechts 2,5 uur tijdverschil ter wereld.