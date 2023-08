Kevin Costner beschuldigt ex ervan hun echtscheiding te dwarsbomen

Achttien jaar en drie kinderen lang waren Costner en Baumgartner getrouwd. Tot er in mei duidelijk werd dat het stel wil scheiden wegens ’onverenigbare verschillen’. Al lijkt er van weinig voortgang sprake, zo deed Baumgartner moeilijk over het huis waar ze achttien jaar lang met Costner woonde en was er ook felle discussie over de alimentatie die Costner moet betalen.

Nu heeft de acteur een motie ingediend bij de rechtbank, zo vernam het Amerikaanse tijdschrift, waarin hij zijn ex-vrouw in wording ervan beschuldigt hun echtscheiding bewust te vertraging. „Christine heeft wegversperring na wegversperring opgeworpen in een ongerechtvaardigde poging om te voorkomen dat de scheiding voltrokken wordt”, staat daarin te lezen. Hij eist geldelijke sancties tegen haar in compensatie voor die vertraging en beweert dat zij „standvastig weigerde” om mee te werken. De discussie gaat onder meer over prenup (het huwelijkscontract, red.) tussen de twee.